29.08.2021 (18:25)

Выступление военных полицейских из РФ откроет соревнования «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Выступление военных полицейских из РФ откроет соревнования «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии

В преддверии церемонии открытия международного этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в сербском Кралеве прошла жеребьёвка команд, определившая очередность выступления участников из шести стран в первом, огневом испытании.

Первый номер и вместе с тем право открыть международные соревнования военных полицейских выпали команде из России. Вторыми на этапе «Огневой» выступят военнослужащие Кипра, а третьими — участники из Ирана.

Четвёртый номер выпал сборной Казахстана, затем идут хозяева конкурса из Сербии, и замыкают шестерку конкурсанты из Катара. Права тянуть жребий были удостоены капитаны всех шести команд. Россию на процедуре жеребьевки представил лидер сборной, старший прапорщик Алексей Синицын.

«Для первого этапа соревнований стрелять первыми – это плюс, — поделился впечатлениями после жеребьевки тренер российской команды, майор Виталий Рубель. — Потому что меньше волнения, меньше смотришь на соперников, не знаешь их результат. Выходишь и показываешь результат — то, чему учились, к чему готовились. Солнце в это время тоже будет на нашей стороне. Будет играть за нас.

Кроме того, в ходе мероприятия заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сербии, генерал-подполковник Петар Цветкович, вручил сертификаты на право судейства конкурса «Страж порядка» представителям коллегии рефери из шести стран. Интересы наших Вооруженных Сил на состязаниях представляет начальник отдела Главного управления военной полиции Минобороны России, полковник Борис Усманов.

После церемонии судьи и капитаны команд шести стран утвердили результаты жеребьевки в специальных протоколах. Огневой этап конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 стартует на сербском полигоне Жича завтра, 30 августа.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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