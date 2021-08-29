29.08.2021 (19:30)

Торжественная церемония закрытия двух конкурсов АрМИ-2021 «Военное ралли» и «Конный марафон» состоялась в Республике Тыва



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественная церемония закрытия двух конкурсов АрМИ-2021 «Военное ралли» и «Конный марафон» состоялась в Республике Тыва

Победу в обеих конкурсах одержали команды Российской Федерации.

Торжественная церемония закрытия конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» Армейских международных игр – 2021 состоялась в скульптурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея в Республике Тыва.

В ней приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, командования Центрального военного округа, администрации региона, участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана.

В рамках мероприятия организаторы конкурсов подвели итоги соревнований, определили лучших военнослужащих и объявили результаты общекомандных зачетов.

По итогам конкурсов, пятикратными обладателем кубка Армейских международных игр-2021 по «Военному ралли» стала команда Российской Федерации, второе место у команды Китая, команда Сербии удостоилась бронзовых медалей.

Кубок Армейских международных игр-2021 по «Конному марафону» второй раз завоевала команда Российской Федерации, второе место поделили – команды Узбекистана и Монголии, на третьей ступени пьедестала - команда Казахстана.

«Дорогие друзья, сегодня мы успешно завершаем конкурсы «Военное ралли» и «Конный марафон», международные соревнования, в которых команды показали командный дух, слаженность, могучую волю к победе, а каждый участник команды проявил свой профессионализм, мужество и самоотверженность. В этих конкурсах есть победители, но нет проигравших. Выражаю глубокую признательность организаторам соревнований, командующему Центральным военным округом, администрации Республики Тыва и её жителям, командованию горной мотострелковой бригады. Спасибо судьям, отдельная благодарность членам команд за их самоотверженность, самоотдачу и мужество. Уверен, что дух состязательности, присущий каждому этапу проходивших соревнований, будет способствовать развитию дальнейшего профессионализма, воинских и личностных качеств каждого участника. В завершении соревнований желаю Вам крепкого здоровья, уверенности в себе, успехов в своих достижениях, в будущих соревнованиях и в военной службе», - сказал представитель главного командования Сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Сергей Портных.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходили в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа. В «Конном марафоне» принимали участие команды России, Узбекистана, Монголии и Казахстана. В «Военном ралли» были представлены команды вооруженных сил Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Израиля, Китая и Узбекистана, а также команды Камского и Уральского автомобильных заводов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице