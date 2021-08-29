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29.08.2021 (18:45)

Техника и вооружение возвращаются к местам постоянной дислокации на Камчатке по завершения МВТФ «Армия-2021»

Корабли, военная и специальная техника, принимавшие участие в работе VII Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» начали возвращение к местам постоянного базирования на Камчатке.

Площадки были развернуты в 6 населенных пунктах в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе, самые удаленные на расстоянии около 2 тысяч километров от мест дислокации.

Доставка личного состава, вооружения и военной техники осуществляется кораблями, судами, самолётами, вертолётами и автомобильным транспортом.

Всего будет возвращено в части около 150 единиц военной и специальной техники. После проведения технического обслуживания в частях будет продолжена эксплуатация и боевое применение вооружения. Военные самолёты и вертолёты, корабли и подводные лодки продолжат выполнение учебно-боевых задач в зонах ответственности.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Тихоокеанский флот
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