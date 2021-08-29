29.08.2021 (19:00)

Отряд специального назначения Новороссийской ВМБ ЧФ задержал судно-нарушитель территориальных вод в ходе МВТФ «Армия-2021»

В ходе мероприятий Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» на площадках Южного военного округа (ЮВО) отряд специального назначения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) задержал судно-нарушитель территориальных вод в рамках динамического показа Форума.

Кроме того, в течение 3-х дней работы МВТФ «Армия-2021» жители и гости города-героя Новороссийска смогли увидеть розыгрыши тактических эпизодов по оказанию помощи экипажу корабля, высадке десанта и встречный бой с захватом плацдарма, а также выступление рейдовых буксиров НВМБ ЧФ с композицией «Фонтаны на воде».

Ежедневно в статическом показе была представлена боевая и специальная техника соединений и частей ЧФ и Воздушно-десантных войск, в том числе зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М», бронеавтомобиль «Рысь», бронетранспортер БТР-82А, самоходная артиллерийская установка «Нона», боевая машина десанта БМД-2 и армейские мотовездеходы АМ-1

Также в период работы площадки Форума были организованы военно-спортивные кластеры, на которых посетители смогли проверить свою физическую подготовку, выставки современного стрелкового вооружения и специального водолазного снаряжения НВМБ, показательные выступления военнослужащих отряда специального назначения.

Специалисты мобильного пункта отбора ЮВО разъяснили всем желающим порядок поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России. Каждый кандидат смог пройти профессиональное и психологическое тестирование для определения соответствия установленным требованиям, ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, социальных льготах и гарантиях, предоставляемых военнослужащим в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО проходил с 27 по 29 августа 2021 года.

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