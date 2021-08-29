29.08.2021 (18:30)

Академия войсковой ПВО представила изобретения и электронный учебник в рамках военно-технического форума «АРМИЯ-2021»

В рамках военно-технического форума Армия-2021 академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской федерации имени Маршала Советского союза А.М. Василевского приняла участие в двух выставочных мероприятиях.

В тематическом разделе под руководством Главного управление кадров «Военное образование - передовые технологии и цифровая трансформация», академией был представлен электронный учебник, созданный профессорско-преподавательским составом в новой электронной среде «Библио», а доцентом кафедры «Радиолокационного вооружения» кандидатом технических наук Василием Юдиным был проведен мастер-класс с представителями 34 учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации по созданию учебников в новой среде.

Кроме того, представители академии участвовали в выставочной экспозиции, посвященной изобретательской и рационализаторской деятельности Минобороны под руководством Главного управления боевой подготовки Министерства обороны Российской Федерации. Были представлены два экспоната: «Макет акустической безэховой камеры» и «Шина медицинская». Экспонаты вызвали живой интерес у зрителей и судей выставки, а также были высоко оценены начальником ГУБП генерал-полковником Бувальцевым Иваном Александровичем. По результатам участия в выставочной экспозиции академия войсковой ПВО награждена кубком.

Форум «Армия-2021» пройдет в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области с 22 по 28 августа.

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