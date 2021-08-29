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29.08.2021 (18:15)

Михайловская военная артиллерийская академия на форуме «АРМИЯ-2021» представила новые электронные информационные ресурсы

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на выставочной экспозиции Главного управления кадров МО РФ специалисты Михайловской военной артиллерийской академии представили «Многоцелевой интерактивно-обучающий программный комплекс», электронный учебник «Основы эксплуатации и использования специальных электромеханических систем» и электронное учебное «Стрельба и управление огнем реактивного дивизиона (батареи)».

 «Многоцелевой интерактивно-обучающий программный комплекс» является комплексным средством обучения адъюнктов, слушателей и курсантов иностранным языкам.  Основными функциями комплекса являются проведение обучения на основе доступных материалов, изучение сопутствующих документов, а также проведение аттестации и оценки полученных знаний. Также представлен электронный учебник «Основы эксплуатации и использования специальных электромеханических систем», который включает в себя текстовые материалы и документы, графические данные, изображения, чертежи и видеоматериалы для формирования компетенций у обучающихся.

Помимо электронных учебников было представлено электронное пособие по стрельбе и управлению огнем реактивного дивизиона (батареи). Пособие предназначено для офицеров, обучающихся по профессиональным программам повышения квалификации командиров и начальников штабов реактивных артиллерийских дивизионов (батарей) РСЗО «Ураган» и «Град».

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» проходит с 22 по 28 августа 2021 года. Традиционно основная программа форума проводится на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Сухопутные войска
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