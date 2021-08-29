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29.08.2021 (17:40)

Филиал Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» принял 1 500 000-го посетителя.

Филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере Аврора» приветствовал особо почетного гостя – полуторамиллионного посетителя. Им оказалась Ангелина Петровна Кусайко из Перми, которая привела в музей на крейсере «Аврора» своих дочерей Любовь Козлову и Людмилу Кусайко и внуков Андрея Козлова и Михаила Яскевича, первый из которых -  кадет Пермского кадетского корпуса №1 им. Генералиссимуса А.В. Суворова, а второй — суворовец Пермского СВУ РВСН.

На палубе крейсера почётных гостей встретили сотрудники филиала во главе с заведующим филиала Юрием Сергаевым, который поздравил гостей со званием полуторамиллионных посетителей и вручил им соответствующее свидетельство.

Экскурсовод филиала капитан 2 ранга запаса С.В. Блинов провёл гостям экскурсию по залам филиала, гости побывали также в машинно-котельном отделении крейсера.

После этого пермяки сделали запись в Книге почётных посетителей филиала и от всей души поблагодарили сотрудников филиала за встречу, экскурсию и сохранение истории отечественного флота.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за огромную работу в сфере военно-патриотического воспитания, которая проводится на крейсере «Аврора» в году 325-летия Российского флота.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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