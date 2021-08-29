29.08.2021 (17:00)

Курсанты Военно-морского политехнического института отработали практические элементы по морской подготовке

В соответствии с учебным планом проведения общевойсковой подготовки, с курсантами первого курса Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проведены практические занятия по морской подготовке. Занятия по практической отработке первичных навыков в гребле и управлении шлюпкой ЯЛ-6 прошли на водоеме военного городка поселка Низино.

На первом этапе курсанты освоили азы отхода от причала, гребли, швартовки, управления и командования экипажем маломерного плавсредства. Самой зрелищной частью занятий стала шлюпочная гонка, в которой состязались лучшие экипажи, представляющие каждую из восьми рот батальона общевойсковой подготовки института.

В принципиальной, бескомпромиссной борьбе победу одержала команда ЯЛ-6 под командованием матроса Михаила Кинаш, выступавшая под счастливым для нее четвёртым номером.

Военно-морской политехнический институт осуществляет подготовку для Военно-Морского Флота по программам высшего образования военнослужащих женского пола. Традиционно высокий конкурс позволил приемной комиссии института отобрать для обучения девушек, не только имеющих высочайшие баллы ЕГЭ, но и крепких духом и физически. В ходе выполнения плана практического занятия, «девичья» команда не только не отставала от мужских команд, но и давала некоторым фору в мастерстве, силе командного духа и воли к победе.

Соревнования по гребле на ЯЛ-6 являются одним из традиционно «флотских» видов спорта, а принимающая участие в соревнования флотского и общероссийского масштабов шлюпочная команда ВМПИ практически никогда не остается без медалей.

Занятия по морской подготовке прошли в период проведения в институте мероприятий всеармейского Месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и курсантами.

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