Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2021 (16:25)

Военнослужащие Военно-морского политехнического института приняли участие в закладке сирингария в честь святого благоверного князя Александра Невского

Курсанты и офицеры Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного цента ВМФ «Военно-морская академия» в рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия святого Александра Невского, приняли участие в закладке «Александровского» сирингария (сада сирени) в скиту во имя Святителя Николая Чудотворца Александро-Невской Лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Военнослужащие вместе с прихожанами, представителями органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществили посадка кустов сирени.

Глубоко символично, что именно будущим и действующим офицерам Военно-морской академии выпала честь посадить саженцы сорта «Адмирал Кузнецов».

В рамках торжественной церемонии был проведен молебен, освящение мозаичных икон святых покровителей армии и флота: благоверного князя Александра Невского и праведного воина Феодора Ушакова для будущей часовни Воскресения Христова, закладка часовни и памятного знака в честь 800-летия святого князя, имя которого неразрывно связано с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Ведь именно здесь святой князь, который ныне является небесным покровителем города на Неве, одержал свои самые значимые победы, определив на многие времена исторический путь и цивилизационный выбор России.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии продемонстрировал лучшую морскую выучку на третьем этапе конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021 в Иране
Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия конкурсов «Кубок моря» и «Морской десант» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021»
Команда ВМФ России показала лучший результат в упражнении «Весы» на конкурсе «Глубина» в Иране
Вторым этапом конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021 в Иране стала спасательная подготовка

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false