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29.08.2021 (12:15)

Российские повара готовятся к пятому этапу международного конкурса АрМИ-2021 «Полевая кухня»

30 августа 2021 года на горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан стартует пятый, предпоследний, этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня».

Повара из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана будут соревноваться в приготовлении блюд по второму варианту установленного меню.

По итогам прошедших этапов российская сборная поваров и пекарей твёрдо удерживается на втором месте.

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне «Фориш» Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Материально-техническое обеспечение (МТО) , Полевая кухня , Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации
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