29.08.2021 (17:20)

Команда России одержала победу в международном этапе конкурса "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2021

Российская команда специалистов инженерных войск одержала победу в конкурсе «Безопасный маршрут», который, завершился сегодня на полигоне Андреевский в Тюменской области.

В финале конкурса принимали участие команды России, Вьетнама, Узбекистана и Белоруссии, показавшие лучшее время в ходе полуфинальных заездов. Команда Российской Федерации преодолела трассу за 39 минут 36 секунд, установив новый мировой рекорд прохождения полосы препятствий "Безопасного маршрута". Второе место заняла команда из Узбекистана. Бронза на счету команды Вьетнама.

В ходе состязания участники выполнили комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 тыс. метров конкурсанты обеспечили «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, используя машины раздражения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовали переходы через препятствия и навели 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений стало метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» принимали участие 8 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана и Лаоса.

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