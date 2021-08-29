29.08.2021 (16:45)

Экипажи Танкового биатлона проведут жеребьевку и подготовку танков к соревнованиям

Завтра, 30 августа, в музее Армейских международных игр состоится жеребьевка команд первого и второго дивизиона, допущенных к полуфиналу Танкового биатлона.

В торжественной обстановке военнослужащие из состава танковых экипажей по результатам жеребьевки определят цвет танка, на котором будут выступать на соревновании и номер дорожки.

Кроме того, военнослужащие из состава танковых экипажей приведут вооружение танка (орудие и два пулемета) к нормальному бою, настроят прицельное оборудование, а механики-водители проверят исправность узлов и механизмов танка, техническую готовность боевой машины к соревнованиям.

Танкисты в ходе пристрелки произведут по пять выстрелов из главного орудия танка по мишени на дистанции 1600 м. и по 30 выстрелов по мишеням на дистанции 600 м. из автоматического стрелкового вооружения танка.

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