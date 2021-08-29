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29.08.2021 (15:55)

За неделю на АрМИ-2021 установлено более 20 мировых рекордов

Более 20 мировых рекордов установлено в семи конкурсах Армейских международных игр-2021 за первую соревновательную неделю. Большинство из них – 13 рекордов – обновили достижения прошлого года и принадлежат Российской Федерации, еще восемь – представителям КНР и Республики Узбектстан.

В первый день состязаний АрМИ – 2021 международной судейской коллегией в четырех конкурсах было зафиксировано сразу восемь рекордов. При этом половина из них принадлежит военнослужащим, выступающим в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники», ещё четыре рекорда установлены в состязаниях «Военное ралли», «Морской десант» и «Военно-медицинская эстафета».

Еще шесть рекордов за три дня было установлено в конкурсе «Отличники войсковой разведки», четыре из которых принадлежат российской команде.

Кроме того, за семь дней также зафиксированы рекорды в конкурсах «Авиадартс» и «Эльбрусское кольцо».

В настоящее время из 34 конкурсов АрМИ-2021 девять завершены.

Армейские международные игры-2021 проходят на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в конкурсах АрМИ–2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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