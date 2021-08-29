Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2021 (16:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье примут участие в лиге мини футбола

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) примут участие в осеннем чемпионате по мини-футболу «Амолига-2021».

По регламенту турнира соперники сыграют между собой по одному матчу по круговой системе, после чего лучшие команды разыграют кубок между собой в формате плэй-офф. За победу в основное время матчей начисляется 3 очка. За ничью в основное время матчей начисляется 1 очко. В случае ничейного результата по итогам основного времени матча на групповом этапе чемпионата, назначается серия буллитов, которая определит победителя. За победу в серии буллитов назначается 2 очка.

Соперниками «Красной Звезды» в чемпионате по мини-футболу станут «Нистру», «Гребеник», «Тирасполь», «Бельцы» и другие.

Чемпионат по мини-футболу продлится два месяца.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Торжественный ритуал приведения к Военной присяге состоялся в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Петергофе
В Архангельске пройдет IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»
В Карелии экипажи истребителей Су-35С выполнили боевую стрельбу управляемыми ракетами
В Нижегородской области на полигоне Мулино была отработана эвакуация тяжелораненых пациентов полевого госпиталя

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false