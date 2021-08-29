Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2021 (16:15)

Расчеты радиотехнических подразделений ЗВО заступили на боевое дежурство в ходе учения в Астраханской области

В Астраханской области боевые расчеты радиотехнического батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство в ходе тактического учения.

В ходе учения военнослужащие отработают вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты, а также на командный пункт системы С-400 «Триумф».

Кроме того, расчеты совершат марш на учебные позиции, выполнят нормативы по топографической привязке, маскировке техники на местности, а также нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение.

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей будут осуществляться трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье примут участие в лиге мини футбола
Торжественный ритуал приведения к Военной присяге состоялся в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Петергофе
В Архангельске пройдет IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»
В Карелии экипажи истребителей Су-35С выполнили боевую стрельбу управляемыми ракетами

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false