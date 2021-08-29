29.08.2021 (16:15)

Расчеты радиотехнических подразделений ЗВО заступили на боевое дежурство в ходе учения в Астраханской области

В Астраханской области боевые расчеты радиотехнического батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство в ходе тактического учения.

В ходе учения военнослужащие отработают вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты, а также на командный пункт системы С-400 «Триумф».

Кроме того, расчеты совершат марш на учебные позиции, выполнят нормативы по топографической привязке, маскировке техники на местности, а также нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение.

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей будут осуществляться трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет».

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