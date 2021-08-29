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29.08.2021 (16:35)

В Санкт-Петербурге в штабе дивизии ПВО Западного военного округа прошла тренировка по противодействию терроризму

В Санкт-Петербурге на территории штаба соединения противовоздушной обороны Западного военного округа проведена тренировка по отражению нападения условной террористической группы.

Основной целью мероприятия была отработка практических действий по пресечению терактов на территории дивизии, а также организация взаимодействия с оперативными группами органов МВД и МЧС территориального гарнизона.

По легенде тренировки террористическая группа в количестве 7 человек совершила нападение на здание штаба управления дивизии. Для обороны штаба на место прибыла группа усиления, а также подразделение полиции.

Военнослужащие подразделения антитеррора совместно с группами усиления предприняли незамедлительные меры по отражению атаки и блокированию действий условного противника.

В ходе тренировки применялись имитационные средства, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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