29.08.2021 (15:20)

Психологи Северного флота приняли участие в специальном учении по военно-политической работе «Сплоченность-2021»

Региональный центр психологической работы (Северного флота) и специалисты-психологи соединений и войсковых частей флота отработали алгоритм организации и проведения психологической работы в рамках специального учения по военно-политической работе «Сплоченность-2021» и по всем видам обеспечения ВМФ с Северным и Балтийским флотами.

Для проведения специального учения были задействованы корабли Кольской флотилии разнородных сил, ссуда обеспечения, подразделения армейского корпуса, беспилотные летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе розыгрыша эпизода учения в губе Грязная, под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, в составе маневренного пункта базирования флота был развернут пункт психологической работы. По замыслу учения специалистам-психологам во взаимодействии с медицинской службой поставлена задача оказывать экстренную психологическую помощь военнослужащим, получившим боевые психические травмы, а также проводить мероприятия по снятию напряженности, усталости, восстановлению боеспособности и устойчивости воинских подразделений.

Во время проведения учений основной акцент был сделан на повышение эффективности и отработку навыков специалистами-психологами по выведению военнослужащих из «боевого шока» и выявлению небоеспособных по психическому состоянию. Особую категорию лиц, нуждающихся в своевременной и адекватной поддержке, составляли пострадавшие хирургического профиля с сопутствующими острыми стрессовыми реакциями.

Прогнозирование деятельности личного состава и оперативный психологический контроль, проводимый непосредственно перед выполнением задач, позволил предотвратить срывы выполнения боевых задач сил (войск) по предназначению.

На завершающем этапе учений в целях недопущения переутомления, а также профилактики развития стресса, специалистами психологической службы применялись специальные техники и приемы, используемые как в индивидуальном, так и в групповом формате.

Проведенная работа позволила на практике применить критерии оценки психических состояний военнослужащих, уточнить принципы сортировки и основные эвакуационные подходы во взаимодействии с медслужбой, отработать оптимальные схемы развертывания и оснащения пункта психологической работы, оптимизировать алгоритм оказания психологической помощи в ходе учебно-боевых действий.

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