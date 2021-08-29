29.08.2021 (15:45)

В Симферополе прошла церемония закрытия МВТФ «Армия-2021»

В столице Республики Крым городе Симферополе прошла официальная церемония закрытия 7-го международного военно-технического форума «Армия-2021» на площадках Южного военного округа.

В последний день проведения форума для жителей и гостей Симферополя был организован динамический показ действий артиллерийских и минометных подразделений, на вооружении которых стоят минометы 2Б14 «Поднос», гаубицы Д-30, артиллерийские установки «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Помимо динамического показа возможностей подразделений и техники, свои навыки показали инструктора по физической подготовке соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ). Зрителям были показаны приемы армейского рукопашного боя и силового экстрима.

В ходе всех дней работы площадок форума посетители могли лично ознакомиться с вооружением, военной и специальной техникой подразделений армейского корпуса ЧФ. Гостям рассказали о возможностях и тактико-технических характеристиках бронеавтомобилей «Рысь» и «Тайфун», модернизированного танка Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А, артиллерийских орудий и другой техники.

Завершился форум выступлениями оркестра соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ и творческого коллектива Симферопольского гарнизонного дома офицеров.

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