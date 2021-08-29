29.08.2021 (15:30)

Воздушный парад авиации ЮВО завершил военно-технический форум «Армия-2021» в Ростовской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Воздушный парад авиации ЮВО завершил военно-технический форум «Армия-2021» в Ростовской области

В Ростовской области на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области завершился Военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021».

В течение трёх дней места проведения статического и динамического показа вооружения, военной и специальной техники посетили более 40 тыс. человек.

В заключительный день состоялся динамический показ боевых возможностей подразделений и вооружения, в ходе которого зрителям продемонстрировали современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также воздушный бой и демонстрационный пролет авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Воздушный бой продемонстрировали экипажи истребителей Су-30СМ.

Мотострелки ЮВО на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А показали приемы тактического обхода и охвата позиций, а танкисты и артиллеристы – элементы маневренной обороны.

Разведчики и бойцы спецназа преодолели сложные препятствия на бронеавтомобилях и уничтожили засаду условного противника.

На тактическом поле одновременно задействовали танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Прикрытие от воздушных ударов условного противника обеспечили расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10СВ», а захват плацдарма выполнили мотострелковые подразделения тактического воздушного десанта.

Военнослужащие ЮВО преодолели препятствия на боевой технике, обеспечили пути движения с помощью специальных машин инженерных войск, очистив маршруты движения от завалов и наведя мосты через овраги.

Также экипажи танков Т-72Б3 продемонстрировали свой профессионализм, выполнив эпизоды «Летающий танк» и «Танковый вальс».

Завершил мероприятия форума «Армия-2021» в Ростовской области воздушный парад авиации ЮВО – более 50 экипажей современных самолетов и вертолетов армейской, оперативно-тактической и воздушно-транспортной авиации ЮВО совершили пролет в небе над Самбекскими высотами.

В воздушном строю пролетели 4 пары вертолетов армейской авиации на скорости 200 км/ч. Пролет парадного строя открыли многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», далее проследовали пары боевых ударных и многоцелевых вертолетов Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Далее пролет продолжили в составе звеньев самолеты оперативно-тактической авиации, в том числе штурмовики Су-25 «Грач», бомбардировщики Су-34, и истребители Су-30см на скорости 600 км/ч.

Также на площадках статического показа было представлено около 100 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО С-400 «Триумф», «Панцирь-С», «Тор-М2», «Бук-М3», реактивные системы залпового огня «Торнадо» различных калибров, самоходные артиллерийские орудия, бронеавтомобили, техника войск связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО ЮВО и другая техника.

В рамках форума состоялась военно-историческая конференция «Русская армия на Кавказе. История развития войск Южного военного округа на различных этапах его строительства, создание и становление основных объединений военного округа». Участники конференции обсудили темы деятельности русской армии на Кавказе в дореволюционный период, а также рассмотрели боевой путь войск военного округа и историю становления и организационного строительства основных объединений и соединений ЮВО.

На Самбекских высотах для гостей форума работал спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматического оружия, лука и арбалета, а также пейнтбольный городок. В зоне отдыха организовали точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угощали посетителей форума солдатской кашей.

Гости форума могли окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны в партизанской деревне, воссозданной до мельчайших подробностей по рассказам и описаниям фронтовиков.

Атмосферу праздника и хорошего настроения создали творческие коллективы Ростовского гарнизона, была организована работа мобильного комплекса отбора по контракту на военную службу, Выездной приемной объединенного стратегического командования ЮВО, а также мобильного пункта информирования граждан о наборе в боевой армейский резерв страны (БАРС). Специалисты консультировали об условиях поступления на военную службу по контракту, в подразделения мобрезерва, по военно-политическим, финансово-экономическим, жилищным, медицинским, кадровым, социальным, имущественным и другим вопросам.

Впервые в программе военно-технического форума была проведена военно-историческая реконструкция, посвященная 76-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы мероприятия представили события боев в полосе Южного фронта при прорыве обороны вермахта в августе 1943 года.

В завершающий день работы форума ЮВО состоялась торжественная церемония передачи боевых знамен Красной Армии военно-историческому музею Ростовской области «Самбекские высоты». Полотнища пятнадцати знамен соединений и воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, передали на хранение в качестве выставочных экспонатов.

Всего на территории ЮВО военно-технический форум «Армия-2021» прошел на 26 площадках в 14 субъектах РФ и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В мероприятиях задействовали порядка 800 единиц современной военной и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

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