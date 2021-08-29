29.08.2021 (15:15)
На «Самбекских высотах» в Ростовской области состоится церемония захоронения останков 38 воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны
На территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 30 августа 2021 года состоятся мероприятия, посвященные освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
На Аллее Памяти состоится церемония захоронения останков 38 советских воинов. Под оружейные залпы и звуки гимна бойцы, наконец, вернутся с Великой Отечественной войны. Останки защитников Родины были обнаружены силами поисковых отрядов в Неклиновском, Куйбышевском, Аксайском, Матвеево-Курганском районах Ростовской области.
Также участники церемонии возложат гирлянду Славы к Вечному огню.
В мероприятиях примут участие военнослужащие Южного военного округа, представители администрации области, поисковых отрядов Ростовской области.