29.08.2021 (15:00)

В заключительный день форума «Армия-2021» на Каспийской флотилии состоялась передача боевых знамён в музеи боевой славы

В Каспийске и Астрахани в заключительный день работы военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» состоялась торжественная церемония передачи в музеи боевой славы Каспийска и Астрахани исторических боевых знамен воинских частей, участвовавшей в боях Великой Отечественной войны.

Знамя шефское 52-й стрелковой бригады от Астраханского городского комитета ВКП (б) и знамя шефское «Бойцам, командирам и политработникам 152-й стрелковой бригады от трудящихся г. Астрахани» были переданы в музей боевой славы Астрахани. Церемония передачи прошла у Вечного огня на территории Братского садика.

В Каспийске шефское знамя, врученное личному составу 91-й стрелковой дивизии трудящимися нефтеперегонного завода №5 ДАССР, было передано в музей боевой славы г. Махачкалы.

Знамена прославленных полков и дивизий, личный состав которых героически сражался в годы войны, будут выставлены в составе экспозиций музеев как официальные символы и реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции Вооруженных Сил.

Для гостей форума морские силы и береговые войска флотилии представили современное вооружение, военную и специальную технику, а также продемонстрировали боевые возможности соединений и частей в море и на суше. В динамическом показе было задействовано свыше 20 боевых кораблей и вспомогательных судов КФл, в том числе новейшие ракетные корабли, десантные, патрульные и специальные катера, а также суда обеспечения и быстроходные лодки.

В рамках динамической программы показа посетители могли увидеть зрелищные эпизоды, в том числе прохождение кораблей и катеров с демонстрацией огневой мощи, высадку десантно-штурмовых групп, выход корабля на дистанцию ведения огня с применением артиллерийского оружия, траление и подрыв плавающей мины, оказание помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие, стрельбу артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

На период форума в Каспийске и Астрахани было организовано посещение площадок научно-деловой, культурно-художественной и патриотической программы, многие желающие посетили полевой пункт отбора на военную службу по контракту.

Проведение массовых мероприятий форума было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2021» проводился одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г. в целях демонстрации мощи ВС РФ, развития научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ, военно-технического сотрудничества и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в интересах ВС РФ.

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