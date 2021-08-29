29.08.2021 (14:45)

В дни проведения ВТФ ЮВО боевые знамена воинских частей передали музеям 11 субъектов РФ на Юге России

Сорок девять боевых знамен воинских частей, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, были переданы историческим музеям одиннадцати субъектов РФ Юга России во время проведения военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО).

Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников утвердил десять мест проведения торжественных церемоний и восемнадцать мест последующего размещения и хранения полотнищ.

Так в Ростовской области исторические реликвии были переданы народному военно-историческому комплексу «Самбекские высоты», а также Главному храму ЮВО в Ростове-на-Дону. Места новых музейных экспонатов заняли боевые знамена 103-го гвардейского стрелкового Нижнеднестровского полка и 15-й зенитной артиллерийской Симферопольской ордена Красной звезды дивизии.

В музеи Волгоградской области были переданы знамена 184-й стрелковой Духовщинской Краснознаменной дивизии, 164-й танковой бригады, 1047 и 1026 стрелковых полков. Боевые реликвии разместили в музее-панораме «Сталинградская битва» и в Калачевском филиале «Волгоградского областного краеведческого музея».

Также на площадках ВТФ ЮВО состоялись церемонии передачи боевых знамен в столице Адыгее г. Майкопе для национального музея республики, а в парке Патриот города Ставрополь для государственного историко-культурного природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

Знамена, переданные на Форуме во Владикавказе выставлены для осмотра в Храме рождества Богородицы и в Национальном музее РСО-Алания.

Также исторические боевые реликвии переданы в музеи боевой славы Астрахани и Махачкалы, в краеведческий государственный Краснодарский музей, в Мемориальный комплекс Славы им. А. А. Кадырова в Грозном.

Для передачи двенадцати боевых знамен Крыму и Севастополю торжественную церемонию провели на площадке Севастопольского мемориального комплекса «Сапун-Гора». Для размещения исторических реликвий определены места хранения в Севастопольском соборе Музея обороны, Керченском музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Феодосийском краеведческом музее древностей и в Симферополе в Крымском историко-краеведческом музее.

«Уверен в том, что реликвии легендарных дивизий и полков займут достойное место в исторических музеях и будут многие годы способствовать сохранению памяти и увековечиванию подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны», - отметил командующий войсками ЮВО генерал армии А.Дворников.

В июле с.г. в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа в г. Ростов-на-Дону, при посещении мемориального комплекса «Самбекские высоты», Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил заменить представленные в музее копии боевых знамен воинских частей красной Армии, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев, оригиналами.

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