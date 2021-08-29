29.08.2021 (14:30)

Более 10 тыс. жителей Дагестана посетили форум «Армия-2021» в Каспийске

На территории 71-го военного городка в Каспийске завершился военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021».

В течение трёх дней места проведения статического и динамического показа вооружения, военной и специальной техники, а также боевых возможностей сил (войск) Каспийской флотилии (КФл) посетили более 10 тыс. жителей и гостей республики.

На побережье Каспийского моря гости форума увидели зрелищный динамический показ боевых возможностей кораблей, соединений и воинских частей КФл, а также мастерство лётчиков боевых самолётов и вертолётов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Военнослужащие флотилии продемонстрировали тактические приемы современного боя, высадку морского десанта, стрельбу из артиллерийских орудий, миномётов и реактивных систем залпового.

Также на территории парка «Патриот» посетители форума «Армия-2021» увидели танки Т-72Б3М, БМП, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град-М», береговой ракетный комплекс «Бал», а также множество других образцов вооружения и военной техники.

В статическом и динамическом показах на площадках форума принимали участие около 500 военнослужащих КФл, было задействовано более 25 единиц современной боевой и специальной техники и порядка 20 кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии.

Кроме того, для гостей форума проводились мероприятия научно-деловой, культурно-художественной, спортивной и патриотической направленности, была организована работа полевых кухонь и пункта отбора на военную службу по контракту.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям было рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

Мероприятия военно-технического форума «Армия-2021» на территории ЮВО и зарубежных военных баз проходили в период с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Было задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

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