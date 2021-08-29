29.08.2021 (14:15)

15 боевых знамен Красной Армии командование ЮВО передало военно-историческому комплексу «Самбекские высоты» на ВТФ «Армия-2021»

В завершающий день работы Военно-технического форума (ВТФ) Южного военного округа (ЮВО) 29 августа с.г. состоялась торжественная церемония передачи боевых знамен Красной Армии военно-историческому музею Ростовской области «Самбекские высоты».

Церемония началась на площадке мемориального комплекса возле часовни. Знаменщики роты почетного караула продемонстрировали полотнища пятнадцати знамен соединений и воинских частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области. Под звук барабанной дроби в исполнении музыкантов военного оркестра ведущий церемонии назвал принадлежность каждого знамени.

По завершении торжественной части исторические реликвии знаменщики доставили в музей, где знамена передали на хранение в качестве выставочных экспонатов.

В церемонии передачи боевых знамен приняли участие представители командования ЮВО, администрации Ростовской области и муниципальных органов власти, ветераны, юнармейцы, представители общественных патриотических организаций.

В этот день 29 августа церемонии передачи 49 боевых знамен музеям субъектов РФ прошли в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Чеченской республике, Адыгее, в Крыму и Севастополе.

Мероприятия Военно-технического форума «Армия-2021» на территории ЮВО и зарубежных военных баз проходят в период с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице