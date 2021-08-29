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29.08.2021 (11:00)

Сегодня в рамах Армейских международных игр–2021 пройдут соревнования на восьми конкурсах

Сегодня пройдут соревнования на восьми конкурсах Армейских международных игр–2021.

Первые этапы будут проведены на конкурсах «Танковый биатлон», «Глубина» в Иране и «Инженерная формула» под Тюменью.

Продолжаться состязания в рамках вторых этапов конкурсов «Эльбрусское кольцо» – марш в условиях высокогорья (Кабардино-Балкария), «Соколиная охота» среди расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (Казахстан) и «Военно-медицинская эстафета» (Узбекистан).

Четвертые этапы состоятся на двух конкурсах: «Десантный взвод» и «Армия культуры».

В Сербии запланировано торжественное открытие соревнований военнослужащих военной полиции «Страж порядка».

На шести конкурсах состоятся церемонии закрытия («Мастера автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Меридиан», «Конный марафон», «Морской десант», «Кубок моря»).

Кроме того, еще на 15 конкурсах сегодня пройдут тренировки команд и подготовка вооружения и техники к состязаниям («Мастера артиллерийского огня» (Казахстан), «Аварийный район» (Вьетнам), «Снайперский рубеж» (Вьетнам), «Безопасный маршрут» (Россия), «Открытая вода» (Россия), «Тактический стрелок» (Россия), «Уверенный прием» (Белоруссия), «Безопасная среда» (Китай), «Суворовский натиск» (Китай), «Страж порядка» (Сербия), «Эльбрусское кольцо» (Россия), «Полярная звезда» (Белоруссия), «Снайперский рубеж» (Белоруссия), «Кубок моря» (Иран), «Чистое небо»(Китай)).

Справочно:

Армейские международные игры–2021 проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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