29.08.2021 (14:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане посетили драматический театр

Российские военнослужащие Бохтарского военного городка 201-ой военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, посетили драматический театр.

Зрителям были представлены танцевальные и сатирические номера, отображающие исторический быт и культуру местных жителей Таджикистана. Концерт вызывал смешанные чувства, одни номера заставляли грустить, а другие радоваться и смеяться. Помимо военнослужащих спектакль постели члены их семей, а также гражданский персонал соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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