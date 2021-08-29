29.08.2021 (13:45)

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» посетили речную экскурсию по реке Обь в Новосибирске

Участники соревнований «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 совершили экскурсию по реке Обь и осмотрели с воды шесть мостов Новосибирска.

Иностранные разведчики увидели Димитровский, Коммунальный, Железнодорожный, Бугринский мосты, железнодорожный мост Комсомольский и Метромост, соединяющий станции метро на расстоянии 2967 метров, из которых 2145 составляет мостовой переход, это самый большой в мире метромост.

За время прогулки конкурсанты также ознакомились с историческим наследием города.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2021 проходит с 22 августа по 04 сентября на базе учебного комплекса НВВКУ. В нем принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини в их составе по одному человеку.

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