29.08.2021 (13:30)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии продемонстрировал лучшую морскую выучку на третьем этапе конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021 в Иране

В южной части Каспийского моря в районе иранского порта Энзели состоялся третий этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года. Военные моряки из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России демонстрировали свою морскую выучку в соревнованиях по постановке кораблей на бочку и якорь.

Это упражнение выполнялось на скорости около 12 узлов. При швартовке корабля на бочку и якорь он должен ещё в течение 10 минут не отклоняться от заданного курса. Важным критерием оценки является время выполнения задания. Штрафные баллы начисляются при существенном смещении положения корабля после швартовки, а также за нарушения правил выполнения упражнения.

Первым по жребию выступил экипаж малого ракетного корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана. Его швартовка заняла чуть более 10 минут, что является неплохим показателем.

Вторыми свои морские навыки и слаженность действий продемонстрировали моряки-каспийцы из состава экипажа малого артиллерийского корабля «Махачкала», который является самым крупным участником конкурса, что делает его швартовку более сложной по сравнению с кораблями других стран. Несмотря на это, российская команда выполнила упражнение на три минуты быстрее своих коллег из Казахстана.

Дальнейшее подведение итогов подтвердило, что швартовка МАК «Махачкала» прошла просто образцово: при лучшем времени наши моряки не набрали штрафных баллов - отклонение корабля от заданного курса при стоянке на бочке и якоре было в пределах статистической погрешности.

Следом выступили моряки из Азербайджана и Ирана. Они также затратили немного времени на швартовку, но получили штрафы за существенное отклонение кораблей от выбранного курса.

По результатам третьего этапа конкурса победил экипаж российского корабля «Махачкала», вторыми стали иранские моряки, третье и четвёртое места заняли представители Казахстана и Азербайджана.

После трёх проведённых этапов «Кубка моря» первое место по-прежнему удерживает команда ВМС Ирана. Российские моряки существенно улучшили свою позицию, максимально сократив былое отставание от лидера. Экипаж МАК «Махачкала» намерен показать хорошие результаты в стрелковых упражнениях, которые состоятся в ближайшие дни.

Четвёртым этапом «Кубка моря» в Иране должна стать артиллерийская стрельба по морской цели, которая планируется к проведению завтра.

Конкурс «Кубок моря» состоит из шести этапов: морская подготовка (постановка корабля на якорь и бочку), борьба за живучесть корабля (заделка пробоин) на береговом учебном тренажёре, спасательная подготовка (посадка в спасательный плот), уничтожение плавающей мины из пулемёта и артиллерийская стрельба по морской и воздушной целям. Испытания продлятся до 3 сентября, после чего состоится церемония награждения и закрытия конкурса. В конце первой декады сентября отряд кораблей Каспийской флотилии в составе МАК «Махачкала», МАК «Астрахань» и СБ-738 вернётся в пункт постоянного базирования.

Армейские международные игры 2021 года, проходят с 22 августа по 4 сентября седьмой раз по инициативе Минобороны России. В этом году их география охватывает территории 11 государств: Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана.

Всего в 34-х конкурсах АРМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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