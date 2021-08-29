29.08.2021 (13:00)

В Алжире военные кинологи из 5 стран соревновались в стрельбе из автомата Калашникова

На стрельбище при военной академии в городе Шершель прошел четвертый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг». Военные кинологи, представляющие Алжир, Белоруссию, Вьетнам, Россию и Узбекистан, состязались в стрельбе из трех положений: лежа с руки, с колена и стоя.

Участники проводили стрельбы из специально закупленных АКС, которые были приведены к нормальному бою и обстреляны на тренировках. Одной из особенностей оружия является патрон калибра 7.62мм.

На данном этапе самыми меткими оказались представители мужской и женской команд Узбекистана. Российские команды стали вторыми.

Завтра пройдет завершающий этап Международного кинологического конкурса «Защитная служба» на котором участники продемонстрируют умение управлять своими четырехлапыми друзьями.

После четырех этапов мужская и женская команды России отстают от кинологов из Узбекистана на несколько пунктов. Судьба золотых медалей будет решена на последнем этапе.

Во время соревнований каждый участник выполняет по 5 одиночных выстрелов из трех положений по грудной мишени, расположенной на расстоянии100-метров Мишень появляется на одном и том же месте с промежутками в 15 секунд на 50 секунд для стрельбы из положения лежа, на 60 секунд – с колена, на 70 секунд – стоя. Цель упражнения – набрать наибольшее количество очков.

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