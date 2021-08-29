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29.08.2021 (13:15)

Армейские международные игры–2021 набирают обороты

Сегодня в объединенном пресс-центре Армейских международных игр на традиционном брифинге для журналистов главный судья АрМИ–2021 генерал-майор Александр Перязев подвел итоги семи соревновательных дней.

«На сегодняшний закрыты девять конкурсов. Определенный этап игр пройден, но до «экватора» еще далеко. Стоит не забывать, у нас 34 конкурса. Если форум «Армия-2021» завершился, то по накалу и сложности выполняемых упражнений конкурсы Армейских международных игр только набирают обороты», – отметил главный судья АрМИ–2021.

Генерал-майор Александр Перязев также уточнил, что вчера завершились второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» (Узбекистан), третьи этапы конкурсов «Десантный взвод» и «Мастер-оружейник».

«Хотел бы подробнее остановиться на конкурсе «Тактический стрелок», который проводится в Рязани. Это новая дисциплина, довольно насыщенная и динамичная. Стрельбы выполняются в диапазоне от 10 до 300 метров», – сказал главный судья игр.

По промежуточным итогам прохождения трех этапов конкурса «Десантный взвод» команда России занимает первое место, второе – Казахстан, третье – Белоруссия.

На конкурсе «Мастер оружейник» в Иране промежуточный итог по трем этапам: Иран – первое место, Узбекистан – второе, Россия – третье.

«Завершились четвертые этапы на конкурсах «Армия культуры», «Отличники войсковой разведки» и «Верный друг». Соревнования военных кинологов проводятся в Алжире и сопровождаются сложными погодными условиями и высокой температурой окружающей среды», – отметил генерал-майор Александр Перязев.

По информации главного судьи АрМИ–2021, на текущий день в общем зачете первое место занимает сборная Российской Федерации (20 первых мест), второе – Китая (4 первых места), третье – Узбекистана (4 первых места). Далее следуют Белоруссия, Казахстан, Иран, Мьянма, Армения и Вьетнам.

Генерал-майор Александр Перязев также проинформировал журналистов, что сегодня на территории парка «Патриот» состоится торжественная церемония закрытия состязания военных топографов «Меридиан». В рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники» пройдет гонка на Кубок заместителя Министра обороны, после чего также состоится церемония закрытия.

Команды-участницы конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» в Кызыле (Республика Тыва) готовятся к убытию в пункты постоянной дислокации после завершения соревнований.

Помимо этого, сегодня в Сербии состоится открытие конкурса среди военнослужащих военной полиции «Страж порядка».

«Все мероприятия Армейских международных игр–2021 идут по плану», – резюмировал главный судья игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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