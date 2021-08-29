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29.08.2021 (12:30)

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия конкурсов «Кубок моря» и «Морской десант» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021»

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Сегодня во Владивостоке на 33 причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась торжественная церемония закрытия двух международных конкурсов «Кубок моря» и «Морской десант» Армейских международных игр «АрМИ-2021», проходивших в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

В церемонии закрытия конкурсов «АрМИ-2021» принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, начальник управления Боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Олег Королёв, представители иностранных делегаций и команды-участницы.

В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» Военно-Морской Флот России представлял экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота, от ВМС Социалистической Республики Вьетнам участвовал ракетный фрегат «Куанг Чунг», а от ВМС Китайской Народной Республики - корабль «Гуаньюань». Победу в этих соревнованиях одержали российские моряки, на второй позиции военнослужащие из Вьетнама. Китайские моряки стали третьими.

По результатам конкурса «Морской десант» первое место завоевали морские пехотинцы России. Команда Китайской Народной Республики заняла второе место. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы Исламской Республики Иран.

Победителям и призёрам конкурсов в торжественной обстановке вручены кубки, медали, памятные дипломы и ценные подарки.

После спуска флагов международных конкурсов «Кубок моря» и «Морской десант», а также флага Армейских международных игр «АрМИ-2021», торжественная церемония была объявлена закрытой.

Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря» состоял из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по морской выучке и третий — соревнование по борьбе за живучесть и использование спасательных средств.

Конкурс «Морской десант-2021» проходил на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Конкурс стартовал 22 августа. Всего в рамках соревнований участники прошли три этапа: «Эстафета», «Полоса препятствий» и «Тропа выживания». В конкурсе приняли участие команды Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Кроме команд, регулярно участвующих в конкурсе «Морской десант», впервые участвовали команды Республик Абхазия и Южная Осетия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Кубок моря , Морской десант , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Морская пехота
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