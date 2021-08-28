28.08.2021 (23:30)
В Краснодаре прошла присяга курсантов 1 курса летного училища
В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова состоялось торжественное мероприятие по приведению курсантов набора 2021 года к Военной присяге.
В этом году ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнили порядка 370 человек, в том числе 15 девушек.
В течение месяца до присяги курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, который закончился полевым выходом. Курсанты занимались строевой, огневой и тренажерной подготовкой, изучением общевоинских Уставов Вооруженных Сил РФ.
Среди курсантов 22 юноши окончили школу с золотой или серебряной медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием имеют 2 человека. Окончили суворовские и президентские кадетские училище 27 человек. Спортивный разряд – 25 человек. Из рядов Всероссийского движения «Юнармия» - 46 курсантов. Золотой знак ГТО имеют 97 человек.
Пропуск родителей и гостей осуществлялся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.