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28.08.2021 (23:30)

В Краснодаре прошла присяга курсантов 1 курса летного училища

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова состоялось торжественное мероприятие по приведению курсантов набора 2021 года к Военной присяге.

В этом году ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнили порядка 370 человек, в том числе 15 девушек.

В течение месяца до присяги курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, который закончился полевым выходом. Курсанты занимались строевой, огневой и тренажерной подготовкой, изучением общевоинских Уставов Вооруженных Сил РФ.

Среди курсантов 22 юноши окончили школу с золотой или серебряной медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием имеют 2 человека. Окончили суворовские и президентские кадетские училище 27 человек. Спортивный разряд – 25 человек. Из рядов Всероссийского движения «Юнармия» - 46 курсантов. Золотой знак ГТО имеют 97 человек.

Пропуск родителей и гостей осуществлялся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Присяга
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