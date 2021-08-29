29.08.2021 (12:00)

В Калининграде на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота создан военно-патриотический парк

Объединённые единой концепцией секторы парка включают военно-исторические экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне и боевому пути воинской части, площадку для показа техники, аллею автомашин, выставку образцов вооружения и внештатный клуб батальона.

В торжественной церемонии открытия парка в ремонтно-восстановительном батальоне БФ приняли участие многочисленные гости – исполняющий обязанности заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Алексей Цыганков, представители командования Балтийского флота, ветераны воинской части и юнармейцы.

Как отметил заместитель командующего БФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Поляков, экспозиция была создана силами военнослужащих, которые выполнили поставленную задачу в кратчайший срок – в течение трёх месяцев.

– Выставленная техника была снята с вооружения, находилась на складах и базах хранения долгие годы, – рассказал капитан 1 ранга Сергей Поляков. – Мы изыскали возможность сосредоточить её в военно-патриотическом парке. Молодёжи наверняка будет интересно увидеть, например, БМП-1, танки Т-34 и ПТ-76. В перспективе парк будет открыт для организованных групп учащихся и студентов.

Как отметили представители батальона, идея создать военно-патриотический парк в части родилась год назад. В предыдущие годы уже были установлены различные образцы военной техники, в том числе легендарный танк Т-34. Также одним из первых экспонатов стал гусеничный эвакуационный тягач – самое массовое инженерное средство разграждения своего времени, используемое в Советской армии. Сегодня в батальоне несколько десятков экспонатов военной техники, прошедших серьёзную реставрацию руками мастеров-ремонтников.

Есть в ремонтно-восстановительном батальоне и «Аллея автомобилистов». В память о ратном труде фронтовых шофёров в воинской части нашли своё пристанище ЗИЛ, ГАЗ-56, ГАЗ-57, которые когда-то использовались в Вооружённых Силах СССР. В планах организаторов выставки под открытым небом – расширение экспозиции, увеличение площадки для новых экспонатов.

Заместитель командующего БФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Поляков сообщил, что в следующем году на Балтийском флоте планируется создать ещё два подобных парка – в истребительном авиационном полку в Калининграде и в дорожно-комендантском батальоне в городе Черняховске.

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