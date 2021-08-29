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29.08.2021 (11:30)

В Китае российский офицер-зенитчик единственный поразил прямым попаданием ракету TY-300D на конкурсе «Чистое небо»

Командир подразделения стрелков-зенитчиков, лейтенант Сергей Маёнов, признан самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо», проводимого в Китае в рамках «Армейских международных игр – 2021».

В ходе состязания на участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК «Игла-С», единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. метров.

Российской команде в конкурсе составляют конкуренцию команды из пяти стран – Республики Беларусь, Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан, Боливарианской Республики Венесуэла и принимающая страна Китайская Народная Республика.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

Остальные участники состязаний применяют вооружение, предоставленное китайской стороной (автомат Type-95-1, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и 12,7-мм зенитная пулеметная установка и бронетранспортер Type-92A).

В рамках программы соревнования зенитчикам предстоит еще два этапа, которые пройдут 28 августа (гонка «Взаимодействие») и 1 сентября (гонка «Комбинированная»)

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» проходят три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Сухопутные войска , ПВО , Чистое небо
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