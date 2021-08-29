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29.08.2021 (11:00)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту проводит пробные топки в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Общая готовность объектов к отопительному периоду составляет более 90%, сегодня уже подготовлено 2 547 объектов казарменно-жилищного фонда, 279 коммунальных объектов, 547,3 км инженерных сетей. В настоящее время из 276 котельных на 106 проведены пробные топки.

В ходе подготовки к отопительному периоду специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту проводится комплексная проверка социально-значимых объектов инфраструктуры Министерства обороны, проведены мероприятия по промывки систем отопления казарм, столовых, медицинских пунктов, а также других объектов, находящихся в зоне обслуживания. Проведены работы по восстановлению тепловых контуров зданий и сооружений.

По вопросу подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. проведено 14 межведомственных совещаний с органами муниципальных образований Калининградской области, 6 совещаний с органами военной прокуратуры Балтийского флота. По итогам совещаний составлены протоколы, проблемных вопросов не выявлено, подготовка объектов ведется с опережением графика.

Нормативный запас топлива создается в соответствии с Планом поставки топлива на зимний отопительный период 2021 – 2022 гг.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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