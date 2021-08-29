29.08.2021 (10:30)

Перед решающим этапом конкурса «Верный друг» российские кинологи провели вечернюю тренировку

Тренировка завершающего этапа «Защитная служба» прошла на базе Центрального спортивного комплекса армии Алжира.

На центральном стадионе, на котором российские кинологи отрабатывали «Поиск нарушителя» были установлены 4 укрытия. Роль нарушителя выполнял один из участников команды, который прятался в одном из укрытий.

При обнаружении человека собака не должна нападать пока он не начнет ей угрожать своими действиями, либо не получит соответствующую команду от вожатого. Это задание является самым трудным на этапе из-за того, что требуется предельная четкость выполнения команд вожатого. Тренерский штаб команды отметил, что было очень важно перед стартом этапа познакомить собак с незнакомым стадионом и отработать там все задания этапа.

Перед пятым этапом мужская и женская команды России отстают от кинологов из Узбекистана на несколько пунктов. Судьба золотых медалей будет решена уже завтра.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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