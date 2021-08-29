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29.08.2021 (10:00)

Белорусский спортсмен установил рекорд международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 по метанию гранаты на дальность

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В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021 стартовал военно-профессиональный этап «Атлет».

В ходе соревнований этапа участник сборной команды Республики Беларусь капитан Александр Таврук, выступающий под номером 7, установил рекорд конкурса при выполнении упражнения - метание гранаты весом 600 г. на дальность, с результатом 72 м. 35 см.

В ходе перового испытания этапа на территории воинской части Минобороны Армении в г. Иджеван конкурсанты соревновались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине и метании гранат на точность и дальность.

В частности, метание гранаты выполняется по 4 мишеням, которые находятся на расстоянии в 20 м, 25 м, 30 м и 35 м. Каждая мишень представляет из себя два круга с общим центром. Диаметр круга 2 и 4 метра.

Военнослужащие женского пола выполняли силовой комплекс упражнений, который отрабатывается в течение 1 минуты: первые 30 с - максимальное количество наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, вторые 30 с - максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.

Военно-спортивный этап «Атлет» проводится в виде двух дней соревнований по многоборью, в программу которого входят следующие упражнения: метание гранаты на дальность и точность, подтягивание на перекладине, бег на 100м, комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет» с трассой протяженностью до 2 км по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей.

По завершению этапа «Атлет» судейская комиссия определит лучших в командном и личном зачете.

1 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса.

За период проведения конкурса «Воин мира» он проводился на территории Российской Федерации, Республик Беларусь, Казахстан и Армения. В 2018 году в конкурсе впервые приняли участие представители вооруженных сил государств Греция и Иран, а в 2021 году заявился к участию Катар.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воин мира , Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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