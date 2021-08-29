29.08.2021 (10:00)

Белорусский спортсмен установил рекорд международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 по метанию гранаты на дальность



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Белорусский спортсмен установил рекорд международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 по метанию гранаты на дальность

В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021 стартовал военно-профессиональный этап «Атлет».

В ходе соревнований этапа участник сборной команды Республики Беларусь капитан Александр Таврук, выступающий под номером 7, установил рекорд конкурса при выполнении упражнения - метание гранаты весом 600 г. на дальность, с результатом 72 м. 35 см.

В ходе перового испытания этапа на территории воинской части Минобороны Армении в г. Иджеван конкурсанты соревновались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине и метании гранат на точность и дальность.

В частности, метание гранаты выполняется по 4 мишеням, которые находятся на расстоянии в 20 м, 25 м, 30 м и 35 м. Каждая мишень представляет из себя два круга с общим центром. Диаметр круга 2 и 4 метра.

Военнослужащие женского пола выполняли силовой комплекс упражнений, который отрабатывается в течение 1 минуты: первые 30 с - максимальное количество наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, вторые 30 с - максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.

Военно-спортивный этап «Атлет» проводится в виде двух дней соревнований по многоборью, в программу которого входят следующие упражнения: метание гранаты на дальность и точность, подтягивание на перекладине, бег на 100м, комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет» с трассой протяженностью до 2 км по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей.

По завершению этапа «Атлет» судейская комиссия определит лучших в командном и личном зачете.

1 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса.

За период проведения конкурса «Воин мира» он проводился на территории Российской Федерации, Республик Беларусь, Казахстан и Армения. В 2018 году в конкурсе впервые приняли участие представители вооруженных сил государств Греция и Иран, а в 2021 году заявился к участию Катар.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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