29.08.2021 (09:30)

Военные кинологи из 5 стран преодолели эстафету «Дог биатлона» в рамках конкурса «Верный друг» на самом жарком континенте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные кинологи из 5 стран преодолели эстафету «Дог биатлона» в рамках конкурса «Верный друг» на самом жарком континенте

Третий этап Международного кинологического конкурса «Верный друг» – «Дог биатлон» (эстафета) прошел на территории Центра разведения и профессиональной кинологической подготовки 1-го Военного округа в Алжире.

Из-за высокой температуры воздуха в Северной Африке все этапы начинаются в 6 часов утра по местному времени.

По правилам упражнения – «Дог биатлон эстафета», военнослужащим с их четырехлапыми друзьями предстояло преодолеть дистанцию 800 метров, затем выполнить стрельбу стоя, а после второго круга протяженностью 800 метров передать эстафету следующему участнику команды.

После подсчета всех результатов и заседания судейской коллегии станут известны победители данного этапа.

После двух этапов «Дог биатлон» индивидуальная гонка и преодоления 300-метровой полосы препятствий наша мужская команда делит первое место с кинологами из Узбекистана. Девушки вторые, первое место занимает команда Узбекистана. Впереди ещё 2 этапа: «Меткий стрелок» и «Защитная служба».

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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