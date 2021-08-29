29.08.2021 (08:30)

Участники конкурса «Чистое небо» АрМИ-2021 в Китае провели гонку «Взаимодействие»

Расчеты противовоздушной обороны из шести стран продолжили испытания в рамках второго этапа конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр – 2021 на китайском полигоне Корла.

Этап состязаний – гонка «Взаимодействие» также включает в себя заезд на боевой машине по специальной трассе с препятствиями и выполнение огневых задач на участках стрельбы с условием обязательной смены ролей экипажа.

На первом участке участники выполнили стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням. На втором участке выполнена стрельба по воздушной цели из ПЗРК на встречном курсе, а на третьем – из зенитного пулемета по мишени «Вертолет».

На четвертом участке поражались из ПЗРК мишени типа «Вертолет» в движении, при этом пуск ракеты производится стрелком из люка боевой машины, на пятом участок - стрельба зенитной установки по подвижной бронированной цели, и на заключительном этапе стрельбы поражалась из ПЗРК воздушная цель на догонном курсе.

Результаты второго этапа будут обнародованы после изучения и анализа средств объективного контроля судейской коллегии конкурса.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

В Китайской Народной Республике проходят состязания «Армейских международных игр-2021» в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск»- соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки пройдут на полигонах учебного центра Сухопутных войск НОАК.

Армейские международные игры-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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