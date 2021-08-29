29.08.2021 (08:15)

В Республике Бурятии международный военно-технический форум «Армия - 2021» посетили более 43.5 тысяч человек

В Республике Бурятия завершился масштабный международный военно-технический форум «Армия-2021». В этом году форум состоялся под общей концепцией внедрения систем искусственного интеллекта.

Масштабное мероприятие было организовано командованием общевойсковой армии ВВО с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии.

Форум проводился на семи площадках республики, из которых четыре – на территории города Улан-Удэ: аэродром «Восточный», поселок Сосновый бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная. Помимо показа военной техники на площадках было организовано проведение военно-исторических и патриотических мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с демонстрацией исторических выставок и реконструкций исторических событий.

На аэродроме «Восточный» были представлены более 40 единиц вооружения, из них 4 образца показаны впервые. В частности в рамках динамического показа продемонстрированы возможности новейшего бронетранспортера Тайфун-К. Помимо этого, состоялась демонстрация стрелкового оружия и экипировки военнослужащих, работа интерактивного лазерного тира «Рубин-110».

Помимо этого на площадке форума в поселке Сосновый Бор был организован статический показ свыше 10 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе исторических образцов времен Великой Отечественной Войны – танков Т-34, ИС-2, Т-55 и др.

На острове Комсомольский в одном из районов города Улан-Удэ также состоялась выставка вооружения, военной и специальной техники, в том числе динамическая демонстрация колесной техники, выступление разведывательных подразделений.

На станции Дивизионная военно-технический форум проходил впервые. Здесь также был организован показ свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники. Горожане могли увидеть выступления военнослужащих танкового соединения ВВО с выполнением упражнений армейской тактической стрельбы.

Мероприятия форума с демонстрацией вооружения и военной техники мотострелкового соединения ВВО, а также проведением культурной программы проводились также в городе Кяхта.

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