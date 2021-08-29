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29.08.2021 (07:30)

Более 107 тысяч человек посетили масштабный форум «Армия-2021» в Хабаровском крае

Военно-технический форум «Армия-2021» завершил работу в Хабаровском крае, в частности площадки были развернуты в Хабаровске, Бикине, Комсомольске-на-Амуре, поселках Хурба и Князе-Волконское. 

На главной площадке форума  на аэродроме «Центральный» с 26 по 28 августа были развернуты демонстрационные площадки эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты, места показа проживания, питания, банного обслуживания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Развернута экспозиция комплекса мобильного лабораторного, диагностического и реанимационного оборудования.

На площадке «Кулибин» показаны разработки военнослужащих ВВО, предприятий ОПК, ВУЗов Хабаровского края. Организована площадка деятельности ДОСААФ и физической подготовки.

Впервые развернуты площадки по демонстрации техники РЭБ и ОТРК «Искандер», ремонтных подразделений, в частности разборка-сборка гаубицы Д-30А, разборка-сборка автомобиля УАЗ, Площадка демонстрации возможностей войск РХБ защиты при ликвидации ЧС с применением мобильно-диагностических групп.

Зрители увидели «танковый вальс на Т-80», «мазурку на БМП-2». На площадке инженерных войск показаны практические действия ИМР-3, действия спасательно-эвакуационной службы, развертывание временных дорог, станции очистки воды.

Военные связисты развернули полевой узел связи в составе комплексных аппаратных, радиорелейных станций.

На аэродроме выступили художественные коллективы. Это ансамбли от Восточного военного округа, Росгвардии, ФСБ России. Работал музей военной истории ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Восточный военный округ
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