29.08.2021 (05:50)

На тематических площадках в Забайкальском крае завершился масштабный военно-технический форум «Армия-2021»

В Забайкальском крае завершился международный военно-технический форум «Армия-2021». Площадки масштабного мероприятия организованного командованием общевойсковой армии Восточного военного округа были развернуты в столице региона - городе Чита, городе Борзя, поселках Домна и Дровянная. В 2021 году общей концепцией форума «Армия-2021» являлось внедрении систем искусственного интеллекта с широкой научно-деловой программой. Общее количество человек посетивших площадки форума в Забайкальском крае составило более 76 тысяч человек.

На главной площадке форума в парке Победы Читы количество вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), задействованной для показа по сравнению с прошлым годом, было увеличено на 20 процентов. Гости форума смогли увидеть более 100 единиц новейшей и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО, дислоцированных в Забайкалье.

В статической экспозиции вооружения и военной техники были представлены новейшие бронемашины «Тайфун» и «Тигр», зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300, комплексы связи и радиоэлектронной борьбы, образцы войсковой беспилотной авиации, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, современный танк Т-72Б, боевая машина пехоты БМП-2, новейшая инженерная техника и др.

Также программой форума был предусмотрен динамический показ возможностей военной техники. Посетители форума могли наблюдать за розыгрышем учебного боя, с участием военнослужащих подразделения специального назначения.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне был организован показ исторической техники и оружия. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 были представлены противотанковая советская самоходная установка СУ-100, 7,62 мм пулемет «Максим» и др. Также, в ходе форума состоялась историческая реконструкция событий связанных с одним из эпизодов Афганской войны.

На площадках форума в городе Борзе, поселках Песчанка, Домна и Дровяная, военнослужащие ВВО также, в рамках статического и динамического показа представили современные и новейшие образцы ВВСТ, находящиеся на вооружении воинских частей ВВО.

Культурно-досуговой программой форума повсеместно состоялось выступление творческих коллективов ВВО, города и края.

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