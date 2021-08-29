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29.08.2021 (05:45)

В Приморской общевойсковой армии ВВО завершился МВТФ «Армия -2021»

Общевойсковая армия Восточного военного округа представила современное вооружение, военную и специальную технику на восьми демонстрационных площадках. Только на вертолетной площадке полигона Барановский было представлено свыше 100 образцов техники. Среди них танки, боевые машины пехоты, самоходные и буксируемые артиллерийские системы, различные зенитные и ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня, бронеавтомобили, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и многие другие.

В рамках динамической программы показа посетители форума увидели зрелищные эпизоды – показательные выступления разведывательных, артиллерийских, медицинских подразделений. Военные инженеры с помощью минно-розыскных собак специальной техники обнаруживали и обезвреживали минные поля. Также воины-связисты на скорость развернули и свернули станцию средней мощности, при этом отразили нападения условных террористов.

В период проведения форума осуществлены культурно-художественные программы с участием 32-х творческих коллективов со всего Приморского края, организованы круглые столы в Домах офицеров местных гарнизонов с беседами научных представителей в рамках форума.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Восточный военный округ
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