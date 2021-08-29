29.08.2021 (05:30)
Выставку раритетной техники и полевой музей организовали военнослужащие ВВО на аэродроме Хабаровск-Центральный
В рамках проведения военно-технического форума «Армия-2021» военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на главной демонстрационной площадке в Хабаровске представили вниманию посетителям мероприятия свыше 40 экспонатов размещенных в полевом музее, а также ряд образцов раритетной техники времен Великой Отечественной войны.
Как сообщалось ранее, военнослужащие ВВО развернули на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах.
Впервые площадки форума развернуты в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области. Одной из главных задач при проведении Форума обеспечение комплексной безопасности мероприятия, в том числе недопущение распространения коронавирусной инфекции.
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