29.08.2021 (03:00)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО подвели итоги работы международного военно-технического форума «Армия-2021»

28 августа 2021 года на демонстрационных площадках МВТФ «Армия-2021» в городах Благовещенске, Белогорске, Биробиджане, а также ряде населенных пунктов Амурской области и Еврейской автономии, состоялись торжественные митинги по случаю закрытия работы форума. С благодарственными словами в адрес организаторов и участников мероприятия пред посетителями форума выступили командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик, а также представители администрации города.

Гости форума увидели динамический показ техники. Современные танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3 показали свои скоростные и маневренные качества.

В ходе работы выставочных площадок МВТФ «Армия-21», посетители форума смогли увидеть как новейшие образцы вооружения и военной техники стоящих на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), так и оружие периода Великой отечественной войны, среди которых пистолеты-пулеметы ППШ и ППД, винтовки Мосина, самозарядные карабины и снайперские винтовки.

Были представлены новейшие вездеходы «Алеут», бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун-К». Новейшие образцы стрелкового вооружения, автоматы Калашникова АК-12 с оптическими системами дневного и ночного прицеливания, пистолеты Ярыгина, системы снайперского стрелкового вооружения АСВК. Современные образцы специализированной экипировки, Новейшие системы связи, радиоэлектронной борьбы. Посетители выставки понаблюдали с «высоты птичьего полета» за всеми событиями, проходившими на выставочных площадках форума, на большом экране. Изображение выводилось в онлайн-режиме с новейших систем разведывательной беспилотной летательной авиации (БПЛА) «Элерон» и «Тахион».

В ходе работы выставочных экспозиций перед гостями форума выступили творческие коллективы городов и гарнизонов Амурской области и Еврейской автономии.

В течении всех дней на территории выставочных комплексов форума «Армия-2021» работал передвижной пункт отбора на контракт с акцией «Твой выбор», где всем желающим была представлена возможность ознакомиться с новыми возможностями и перспективами военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе посещения форума «Армия-2021» гости выставки смогли попробовать солдатской каши, приготовленной в полевых кухнях, покататься на лошадях и квадроциклах.

В этом году, во время работы МВТФ «Армия-2021» на территории Амурской области и Еврейской автономии, зарегистрировано рекордное количество посетителей. Гостями выставки стали более 40 тысяч человек.

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