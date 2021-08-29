29.08.2021 (01:00)

На Сахалине и Курильских островах завершился VII Международный военно-технический форум «Армия-2021»

На основной площадке военно-технического форума, расположенной на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района, зрители форума увидели более 70 единиц современных образцов вооружения и военной техники, такие как танк Т-80, самоходные артиллерийские гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град» и множество другой боевой техники.

Впервые в ходе военно-технического форума «Армия-2021» на Сахалине, был представлен зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», заступивший на боевое дежурство по охране воздушного пространства островного региона в начале текущего года.

Гости и жители города Курильск увидели современный береговой ракетный комплекс «Бастион», который предназначен для поражения различных надводных кораблей, авианосных ударных групп, а также масштабных наземных целей.

Помимо статического показа стрелкового оружия, военной и специальной техники военнослужащие представили свои изобретения и рационализаторские предложения в рамках проекта «Кулибин», большинство из которых являются действующими образцами и широко применяются в войсках при выполнении учебно-боевых и специальных задач.

С развлекательной концертной программой выступили творческие коллективы Сахалинской филармонии, ДК «Родина», ансамбль «Русский Терем» и военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

Также для гостей форума были развернуты места по обучению выживанию в экстремальных условиях, оказанию первой медицинской помощи, на специальной площадке военные кинологи показали различные приёмы со служебными собаками.

Военные инструктора подготовили 6–километровую трассу с 33 препятствиями, являющуюся аналогом «Гонки Героев» – «Сахалинский рубеж» в которой приняло участие более 500 человек, решившие проверить свои силы и выносливость и преодолеть столь сложный маршрут.

Представители школы ДОСААФ России развернули выставку оружия времён великой Отечественной войны, на которой показали зрителям пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) разработанный в 1940 году, легендарный пулемёт «Максим» ставший одним из родоначальников автоматического оружия, а также другое оружие и военную технику принимавшую участие в ВОВ.

Любой желающий мог посетить объекты парка «Патриот», пострелять из пневматического оружия, ненадолго почувствовать себя партизаном погрузившись в атмосферу «Партизанской деревни» и отведать только что приготовленной в полевой кухне солдатской каши.

Для желающих поступить на военную службу по контракту, был развернут мобильный пункт отбора граждан.

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