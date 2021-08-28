28.08.2021 (21:00)

На форуме «Армия-2021» вручили награды в четырех номинациях за достижения в научной деятельности и вклад в организацию форума



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На форуме «Армия-2021» вручили награды в четырех номинациях за достижения в научной деятельности и вклад в организацию форума

Лауреатов Международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ-2021» чествовали в четырех номинациях.

«За вклад в организацию и проведение Международного военно-технического форума «Армия-2021» наградами удостоены: Группа компаний «Калашников» и Медицинский отряд (специального назначения) Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Минобороны России.

В номинации «За достижения в области создания инновационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации» награждены предприятия промышленности, гражданские учебные и научные организации, представившие на Форуме лучшие инновационные разработки и технологии в интересах Вооруженных Сил.

Ими стали: АО «Научно-технический центр «Элинс», АО «Научно-технический центр «Заслон», ООО «Элемент», Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) общество с ограниченной ответственностью «Стрелец», Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики».

В номинации «За достижения в научно-исследовательской деятельности научных рот», в которой награждаются операторы научных рот, представившие на форуме лучшие проекты в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, призом и дипломом третьей степени за достижения в научно-исследовательской деятельности научных рот - награждена научная рота Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, представившая разработку «Мессенджер-бот для поиска и анализа данных в информационно-коммуникационных сетях».

Призом и дипломом второй степени за достижения в научно-исследовательской деятельности научных рот награждена научная рота Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, представившая проект «Стенд проведения эволюционирующего моделирования компьютерных атак».

Призом и дипломом первой степени за достижения в научно-исследовательской деятельности научных рот награждена научная рота Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации, представившая работу «Макет мобильной установки для получения, накопления, доставки и распределения кислорода медицинского газообразного, смонтированной на автоприцепе в контейнерном исполнении».

В номинации «За вклад в развитие вооружения, военной и специальной техники» награждены: Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики», а также акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали».

Торжественная церемония награждения прошла под руководством временно исполняющего обязанности начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майора Дмитрия Горбатенко.

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