28.08.2021 (19:20)

Специалисты ДВОКУ представили электронный учебник на форуме «АРМИЯ-2021»

Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского представили электронный учебник по «Общевойсковой подготовке курсантов 1-го курса» на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

Электронный учебник уникален тем, что разработан на основе методических рекомендаций по организации общевойсковой подготовки курсантов первых курсов военных образовательных организаций высшего образования и военных профессиональных образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, утвержденных Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Универсальность учебника заключается в том, что он содержит в себе все дисциплины общевойсковой подготовки курсантов, а также дополнен актуальными фото и видеоматериалами. По окончании изучения темы, обучающийся может проверить свои знания как в тестовом режиме, так и отвечая на контрольные вопросы. Также был добавлен новый раздел «Организационно-методические указания по проведению учебных занятий в ходе полевого выхода», в котором точно описывают действия курсантов во время проведения полевых выходов, действия по тревоге и другие аспекты полевой подготовки.

Проведение мероприятий и выставок экспозиций военно-технического форума «АРМИЯ-2021» в военно-патриотическом парке «Патриот» будут проходить с 22-28 августа 2021 года.

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