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28.08.2021 (22:39)

На полигоне Брестский судейская коллегия международного конкурса «Снайперский рубеж» подвела итоги первого этапа соревнований

На полигоне Брестский в Республике Беларусь судейская коллегия международных соревнований снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» подвела итоги первого этапа соревнований «Индивидуальный зачет», по результатам которого определены места снайперов в индивидуальном зачете и рейтинг каждой команды.

Из одиннадцати команд, принимающих участие в соревнованиях, по итогам первого этапа российские снайперы занимают второе место, уступая лишь команде страны-организатора конкурса - Белоруссии. Третье место в командном зачете заняла команда Китая.

Распределение мест снайперов в индивидуальном зачете осуществлялось по наименьшей сумме мест по итогам упражнений первого этапа, а рейтинг команды равен сумме мест всех ее участников.

В индивидуальном зачете каждый снайпер выполнил 9 конкурсных заданий по стрельбе с различных дистанций, положений для стрельбы, по различным типам мишеней и в ограниченны временных интервалах. Среди них упражнения «Заяви о себе», «Неудобные положения», «Автомобиль», «Вынос точки прицеливания», «Чехарда», «Сектор», «Оборона», «Баллистическое окно» и «MIL».

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Беларуси, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж
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