28.08.2021 (22:18)
Под Волгоградом в рамках форума «Армия-2021» пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетило более 200 человек
Более 200 гостей военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» в Волгоградской области посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
Все желающие прошли профессиональный и психологический отбор для определения годности к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Специалисты жилищного обеспечения по Волгоградской области разъяснили информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и по включению их в накопительно-ипотечную систему.
Мероприятия военно-технического форум «Армия-2021» в ЮВО продлится до 29 августа.
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