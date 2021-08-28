28.08.2021 (22:18)

Под Волгоградом в рамках форума «Армия-2021» пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетило более 200 человек

Более 200 гостей военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» в Волгоградской области посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Все желающие прошли профессиональный и психологический отбор для определения годности к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Специалисты жилищного обеспечения по Волгоградской области разъяснили информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и по включению их в накопительно-ипотечную систему.

Мероприятия военно-технического форум «Армия-2021» в ЮВО продлится до 29 августа.

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